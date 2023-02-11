Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144'le ilgili açıklama yaptı.

Buna göre; ALO 144, olağanüstü hal süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar için hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacak.

Bakanlık açıklamasında, "Hedefimiz, bölgeye giriş çıkış trafik yoğunluğunu azaltmak, hayırseverlerimizin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşmasını temin etmektir" denildi.