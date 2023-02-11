Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Alo 144' Afet Yardım Hattı
[Fotograf: AA]
ALO 144 sosyal yardım hattı, deprem bölgesine gönderilen ayni yardımlar için kullanılacak. Yola çıkan yardımlar için ALO 144'ü arayanlar, hedef depolara yönlendirme hizmeti alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Hattı ALO 144'le ilgili açıklama yaptı.
Buna göre; ALO 144, olağanüstü hal süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar için hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacak.
Bakanlık açıklamasında, "Hedefimiz, bölgeye giriş çıkış trafik yoğunluğunu azaltmak, hayırseverlerimizin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşmasını temin etmektir" denildi.
Etiketler: Deprem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Haberler
- 23:47
- 23:09
- 23:05
- 22:42
- 22:38
Sıradaki Haber
THY deprem bölgesine 1000 konut yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz