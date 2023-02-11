Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 22:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 aylık bebek 134 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.
Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 134 saat sonra kurtarmayı başardığı bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı
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