Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında hayatta kalanlar bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla depremden 137 saat sonra Emine Doğu enkazdan yaralı çıkarıldı. Doğu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Emine Doğu'nun 17 yaşındaki Bekir, 136. saatte aynı enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti.