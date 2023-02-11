Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
57 yaşındaki Macide Hakemati 136 saat sonra enkazdan çıkarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazdan, depremden 136 saat sonra bir kadın kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı.
Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı.
Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.
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