Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Osmaniye'de, Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti.

Depremzedelerle konuşan Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, çocuklarla da vakit geçirdi.

Bakanlar, daha sonra kent merkezinde çalışmaların sürdüğü enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.