İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlerin ardından bölgeye yapılan sağlık desteği hakkında paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, "Kahraman sağlık çalışanlarımız deprem bölgesinde aralıksız hizmet vermeye devam ediyorlar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 548 hekim, 1449 sağlık personeli, 111 ambulans ve UMKE aracı, 1 seyyar hastane ile yaralarımızı sarmak için görevlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.