Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları 6. günde de aralıksız sürdü. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

İlk depremin ardından geçen 117'nci ve 140'ıncı saatler arasında en az 66 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazdan, Suriye uyruklu 34 yaşındaki Hasan isimli kişi, depremden 117 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da Kırpınar Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında ekiplerce çalışma yapıldı. Yıkıntı altında bulunan 35 yaşındaki Özlem Yılmaz ile 6 yaşındaki kızı Hatice, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı çıkarıldı. Depremin 117'nci saatinde kurtarılan anne-kız, ABD'li bir doktorun ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 25 yaşındaki Büşra Almusa'ya yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı. Almusa, depremden 119 saat sonra enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkınca 2 işaret parmağını havaya kaldırarak şükreden Almusa'nın Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfında tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Palmiye Sitesi B Blok'ta çalışma yürüten ekipler, enkaz altında olan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ı depremden 119 saat sonra çıkardı.

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 120 saat enkaz altında kalan "Fatma" isimli 50 yaşındaki bir kadını kurtardı.

Hatay Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 75. Yıl Bulvarı'ndaki bir bina enkazından 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve ismi öğrenilemeyen eşini enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazın altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın kahramanları 121. saatte bir kişiyi kurtardı.



Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arama kurtarma çalışmalarında 121. saatte Menekşe isimli bir kadın enkaz altından kurtarıldı. pic.twitter.com/OrbiHj22sf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nın enkazında kalan 55 yaşındaki Maşallah Çiçek, 122 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Güneş Sokak'taki İbrahim Melis Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, bölgedeki kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından enkazda bulunan 2 yaşlarındaki "Asya" isimli kız çocuğu depremin 122'nci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü 124,5 saat sonra kurtarmayı başardı.

Adıyaman Sümerevler Mahallesi Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 127 saat sonra 72 yaşındaki Kazım Kaya'yı kurtardı. Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

127. saatte gelen mucize… Adıyaman’da bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/B3dYShxPov — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan çalışmada ekipler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı. Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128'inci saatinde çıkarıldı. Ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldıran Övün, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Adıyaman Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yürütülen çalışmayla Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan 128 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi C Blok'un enkazından ses gelmesi üzerine yaptıkları çalışmada, yıkıntı altında bulunan Rümeysa isimli genç kızı, depremin 128'inci saatinde yaralı çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'taki enkazlarda yaptıkları çalışmada, 128 saat enkaz altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen 8 yaşındaki "Tavilla" ve 13 yaşındaki "Hatice"yi kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi 24. Sokak'ta yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, 12 yaşındaki Suad ve 14 yaşındaki Sabah Habbaş kardeşler ile amcaları Muhammed Habbaş'a ulaşmayı başardı. Binanın enkazından 128 saat sonra kurtarılan amca ile iki kız yeğeni, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine kurulan sahra hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ekipler, Akar Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine yaptıkları çalışma sonucu, yıkıntı altında bulunan biri çocuk 4 kişiyle iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından 4 kişi, depremin 129'uncu saatinde yaralı çıkarıldı.

Küçük kız, "Yadigar" ismini verdiği elbisesinin de kurtarılmasını istedi

Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi Mercan Sitesi enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntı altında bulunan 10 yaşında "Zeliha" isimli bir çocukla iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından çocuk, enkazdan depremin 128'inci saatinde yaralı çıkarıldı. Kurtarma ekibinde yer alan Gölcük Donanma Komutanlığı personeli Ertuğrul Şaban Işık, 3 gündür kazı yaptıkları enkazda küçük kızın sesini duyduklarını, temasa geçtiklerinde Zeliha'nın kendilerine, "Abi beni kurtarın" diye seslendiğini belirterek, "Küçük kızı kurtarırken gardırobunda Yadigar ismini verdiği bir elbisesi varmış. Bizden onu da almamızı istedi. Bunu duyunca tabii duygusallaştık. Cihazları çalıştırırken 'Kolonu keseceğiz korkma dedik', o da bize 'Abi kolumu kesmeyin' dedi. Biz de korkmasın diye onu sakinleştirdik. Zeliha'yı gördükten sonra yarım saat içinde çıkardık. Kendisinde zarar yoktu." dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde yıkılan binada bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, yürütülen çalışma sonucu 6 yaşındaki Ayşe isimli kız çocuğunu enkazdan 129 saat sonra kurtardı.

Hatay Antakya'da, Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gül Apartmanı'nın enkazında, Kore Cumhuriyeti'nden gelenlerin de bulunduğu ekiplerin çalışmalarıyla depremin 130'uncu saatinde 60'lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek isimli kadın sağ çıkarıldı. Çankırı'dan gelen 112 Acil Servis personeli paramedik Salih Özen, "Teyzemize sağlık sorununun olup olmadığını sorduk. Daha sonra su ulaştırmaya çalıştık. Çok susadığını ve bize minnettar olduğunu söyledi. Yanında eşi var ama o vefat etmişti" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazından sesler duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ekipler, yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta bulunan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarmayı başardığı 5 aylık bebeği, sağlık ekiplerine teslim etti. Enkaz altındaki bebeğe ulaşmak için bir madencinin baş aşağı sarktığı ve meslektaşları tarafından ayaklarından yukarıya çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı kameraya yansıdı.

132'nci saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, "Bir sürü kola" istedi

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, yıkıntı altında bulunan 5 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Küçük çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu depremin 132'inci saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine "Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı." diye seslendi.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, sağlık görevlilerinden "sarı kola" istedi, öpücük yolladı. Sağlık görevlisi "Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül'ün kolalarını hazırlayalım lütfen." dedi. Küçük kız da "Bir sürü olsun." diye ekledi. Sağlık görevlisinin, "Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?" sorusuna Şengül, "İçeceğim." karşılığını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül'ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül'ün sağlık görevlileriyle sohbetini, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" ifadeleriyle paylaştı.

Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğa 132 saat sonra sağ ulaşıldı. Çocuğun kendisini kurtaran madencilere bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ekipler, depremden 132 saat sonra enkazdan bir kadını sağ çıkardı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Bedrican Tektaş Apartmanı'nın enkazında görev yapan ekipler, göçük altından ses geldiğini tespit etti. Ekipler, Pazarcık merkezli ilk depremin 132'nci saatinde 33 yaşındaki radyoloji teknisyeni Adil Cemali'yi kurtardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından ses geldiğinin tespit edilmesi üzerine yürütülen çalışmada 13 yaşındaki Esma Sultan'a ulaşıldı. Enkaz altından 133 saat sonra kurtarılan Sultan'ın kendisini kurtaran ekiplerle diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda ekiplerin, "Sen bir mucizesin." sözü üzerine Sultan'ın, "Ama ailem öldü. Ben ne yapacağım?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında ekiplerin çalışmalarıyla depremin 133'üncü saatinde 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek, enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çaldıran Caddesi Yıldızkent Apartmanı'nın enkazında ekipler, yıkıntı altında bulunan 24 yaşındaki Melisa Ülkü ile iletişim kurdu. Genç kadın 12 saatlik çalışma sonucu depremden 133 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, kurtarma çalışmasını tamamlandıktan sonra mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlık Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler, 63 yaşındaki Güler Güler'i 6 saatlik çalışmayla 133'üncü saatte çıkardı. Kurtarılmasına dakikalar kala ekiplerin Güler'e "Maşallah teyzem sana, az kaldı." diye seslendikleri duyuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yapan ekipler, dinlemede tespit ettikleri 3 kişiden ilk olarak Nehir Naz Narlı'yı depremden 133 saat sonra çıkardı. Çalışmalara devam eden ekipler, yaklaşık yarım saat sonra Nehir Naz'ın annesi Şule ve babası Derviş'e de ulaştı. Yaralı kurtarılan anne ve baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden 3 kişiyi kurtaran ekipler ve Narlı ailesinin yakınları, büyük sevinç yaşadı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'taki Ballıca Mahallesi'nde enkazda arama kurtarma çalışmalarında 22 yaşındaki bir kadını 135 saat sonra sağ çıkardı.

Hatay Defne'de bulunan bir enkazda ekiplerce yapılan çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi depremin 136. saatinde sağ çıkarıldı.

Adıyaman'daki Çınar Sitesi'nin enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 45 yaşındaki Sevgi Çolak'ı ilk depremden 136 saat sonra kurtardı.

Hatay Rüstem Tümer Paşa Caddesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 52 yaşındaki Abdullatif isimli kişiyi 136 saat sonra yıkıntıların altından sağ çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, 136 saat sonra 57 yaşındaki Mehmet Sözer'i kurtardı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi sağ çıkarmayı başardı.

Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazında çalışma yapan ekipler, depremden 136 saat sonra 17 yaşındaki Bekir Doğu'yu enkazdan yaralı çıkardı. Aynı binada 51 yaşındaki Emine Doğu da 137'nci saatte kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışma sonucunda 6 yaşındaki çocuğu, 137 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

"Gerçekten çok iyi dayanmışım. Rabb'im korudu beni"

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan'ı depremden 138 saat sonra sağ çıkardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı Demir Çelik Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekiplerce, depremin 138. saatinde 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu depremden 138 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman'da Hoca Ömer Mahallesi 215. Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekiplerince, depremin 138. saatinde 17 yaşındaki Abuzer Baran Bakır sağ çıkarıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Duygu Apartmanı'nın enkazından yıkılan binanın enkazının altında kalan 13 yaşındaki İkra Arslan, 138 saat sonra kurtarıldı. Arslan'ın ekiplerle cep telefonuyla kaydedilen diyaloğunda, "Gerçekten çok iyi dayanmışım. Rabb'im korudu beni. İyi ki kurtarılmışım. Allah razı olsun, ne muradınız varsa versin. Bana soğuk su ve kola alır mısınız?" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Doğan Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Fatma Öyel'i 138 saat sonra kurtardı.

İlk depremden 140 saat sonra kurtarıldılar

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından 140 saat sonra enkazdan kurtarılan 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan ekipler, yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından depremzedeye yaralı ulaştı.

[Fotoğraf: AA]