Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İslahiye'de yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, JÖAK, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Fevzi Paşa Mahallesi Kardelen Apartmanı enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altındaki 4 yaşındaki Şengül Karabaş ile iletişim kurdu. Çocuk, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı çıkarıldı.

Baba ve küçük kızı 6. günde kurtarıldı. Gaziantep İslahiye’de 131. saatte kurtarılan Şengül’ün babası da kısa süre sonra 132. saatin başında enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/dxfM2A1Zlo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2023

Depremin 132. saatinde kurtarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra da enkazdan küçük kızın babası Sezai Karabaş çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye yatırılan baba Karabaş, kurtarma ekibine "Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı." diye seslendi.

Babanın kurtarılmasının ardından vatandaşlar alkışlarla ekibe teşekkür etti. Bu sırada arama kurtarma ekipleri de vatandaşlara, "Halen işimiz bitmedi. İşi olmayan burayı boşaltsın. Kurtarma çalışmamız devam edecek. Halen iş bitmedi." diye seslendi.

Enkazdan çıkınca ilk isteği "sarı kola" oldu

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Şengül, sağlık görevlilerinden "sarı kola" istedi, öpücük yolladı.

Sağlık görevlisi "Beyaz kola istemiştik, şimdi sarı kola istiyoruz. Hemen Şengül'ün kolalarını hazırlayalım lütfen." dedi. Küçük kız da "Bir sürü olsun." diye ekledi. Sağlık görevlisinin, "Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı?" sorusuna Şengül, "İçeceğim." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, Şengül'ün babasının da kurtarıldığını duyurdu. Bakan Koca, Şengül'ün sağlık görevlileriyle sohbetini, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi." ifadeleriyle paylaştı.