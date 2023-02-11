Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlardaki 532 köyün tamamına Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı koordinesindeki helikopterlerle ulaştırıldı.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda toplanarak askeri personel tarafından helikoptere taşınan yardımlar, daha sonra havalanan 5 helikopter ile 58 sortide Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne götürüldü.

1221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve 1371 koli battaniye ile su kolileri, jandarma personeli tarafından depremzedelere dağıtıldı.

Mehmetçik, çadır ve konteyner kurdu

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağladı.