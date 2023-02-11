Depremlerden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Gül Apartmanı'nın enkazında jandarma arama kurtarma (JAK) ve UMKE personeli ile Kore Cumhuriyeti'nden gelen ekiplerin çalışmalarıyla depremin 130'uncu saatinde 60'lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek kadın enkazdan sağ çıkarıldı.

Gülçiçek, daha sonra sağlık personeline teslim edildi.

"Çok susadığını ve bize minnettar olduğunu söyledi"

Çankırı'dan gelen 112 Acil Sağlık personeli paramedik Salih Özen, bölgede ses dinlemesi yapılmasının ardından çalışmalara başladıklarını, JAK, UMKE ve Koreli ekiplerle enkaz altındaki kadını kurtarmak için hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Enkaz altında ilk olarak depremzede Gülçiçek'in elinin görüldüğünü dile getiren Özen, "Teyzemize sağlık sorununun olup olmadığını sorduk. Daha sonra su ulaştırmaya çalıştık. Çok susadığını ve bize minnettar olduğunu söyledi. Yanında eşi var ama o vefat etmişti" dedi.

Depremzedenin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Özen, "Koreli kurtarma ekibinin doktoru ve ben, hastayı değerlendirdim. UMKE personeli tarafından hastaya damar yolu açıldı. Belinde herhangi bir sağlık hassasiyeti ve ağrısı yoktu. Daha sonra JAK ve Kore timleriyle güvenli bir şekilde hep beraber yaralıyı enkazdan çıkardık" diye konuştu.

Kadını sağ kurtarınca büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Özen şunları söyledi:

"Geldiğimiz günden beri kaç kişiyi kurtardık hatırlamıyorum ama çok mutluyum. 6'ncı günde teyzemizi çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Depremin ilk gününden beri ekibimizle buradayız. Arama kurtarma çalışmalarını birkaç gün daha sürdüreceğiz."