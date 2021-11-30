Türk Hava Yolları (THY), şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı iç hat seferlerinde boarding işlemlerini (uçağa biniş) öğle saatlerinde durdurduğunu duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yurt içi uçuşlarda İstanbul varışlı seferlerde boarding işlemleri durdurulurken, havada olan uçaklar için divert (başka havalimanlarına yönlendirme) seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

İstanbul'daki şiddetli fırtına sebebi ile uçak iniş ve kalkışlarında maalesef gecikmeler olmaktadır.



Bu sebeple İstanbul varışlı seferlerimizde de kalkış meydanlarımızda gecikmeler olabilmektedir.



Anlayışınız için teşekkür ederiz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) November 30, 2021

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul'daki şiddetli fırtına sebebi ile uçak iniş ve kalkışlarında maalesef gecikmeler olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ekşi, İstanbul varışlı seferlerde kalkış meydanlarında gecikmeler olduğunu duyurdu.

İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 30, 2021

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" denildi.