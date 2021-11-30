Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, kulak içine takılan kulaklıkların uzun süreli ve yüksek sesli kullanımının organ yapısına zarar verebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Uzun, kulak içi kulaklıkların sesi direkt olarak kulak kanalına ilettiğini ifade etti.

Bu tarz kulaklıkların kulak yapısına zarar verme potansiyeli olduğunu belirten Uzun, gürültü düzeyini dışarıya yansıtmadan direkt kulağa aktaran bu kulaklıkları, gürültüden etkilenmiş kişilerin müzik dinlemek için tercih etmemelerini söyledi.

"Kulakları örten kulaklıklar tercih edilmeli"

Uzun, kulaklık takmak durumunda olan kişilerinse, sesi direkt kanala vermediği için, kulağı tamamen örten kulaklıklar tercih etmesini önerdi.

Prof. Dr. Uzun, kulak içi kulaklıkları uzun süreler takan kişilerin belli aralıklara işitme testi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Uzun, direkt kulak kanalına iletilen yüksek seviyeli seslerin işitme problemleri meydana getirebildiğine değindi.

"Doğal yapımız gereği sesleri bünyemiz yorumluyor"

Kulak içi kulaklıkların olumsuz etkileri olduğunu aktaran Uzun şunları kaydetti:

"Doğal yapımız gereği kulak kepçesinin yardımıyla işitmeyi dışarıdan alarak bu sesleri bünyemiz yorumluyor. Seslerin direkt zara gelmesini engellemek açısından mümkünse kulaklık kullanılmaması önerilir.

Örneğin kamyon şoförlerini düşünürsek cam tarafındaki kulaklarında daha çok işitme kaybı meydana çıkar ya da silah kullananları düşünün patlama sesine daha yakın olan kulakta daha çok hasar meydana gelir. Kulak içi tarzında olan kulaklıklarda sesleri direkt olarak ilettikleri için o yüzden sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı bu tarz kulaklıkları çok önermiyoruz. Kulağı kavrayan kulaklıklar nispeten daha güvenli sayılabilir."