İstanbul'da dün etkili olan lodosta, Avcılar'da seyir halindeki kamyonet yola devrildi.

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi'nde bir anda şiddetini artıran lodos, o sırada park halinde olan kamyoneti devirdi.

Kamyonetin devrildiğini görenler olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı.

Devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.

İki olaydada da ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.