Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da lodos kamyonetleri devirdi: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da hızı 130 kilometreyi bulan lodos, Avcılar ve Beylikdüzü'nde kamyonetleri devirdi. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da dün etkili olan lodosta, Avcılar'da seyir halindeki kamyonet yola devrildi.
Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi'nde bir anda şiddetini artıran lodos, o sırada park halinde olan kamyoneti devirdi.
Kamyonetin devrildiğini görenler olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı.
Devrilen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.
İki olaydada da ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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