Denizli’nin Çal ilçesinde fırtınanın etkisiyle bir ağaç veya elektrik direğine çarptığı tahmin edilen kızıl şahin, yaralı halde zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çal Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri Denizler Mahallesinden ilçe merkezi istikametine giderken, yol kenarında hareketsiz halde kızıl şahin buldu.

Zabıta ekipleri kendinde olmayan şahini veterinere götürdü. Yapılan kontrolde şahinin kafa travması geçirdiği belirlendi.

Gerekli tetkiklerin ve muayenenin ardından 1 gün gözetim altında bekletilen şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Zabıtaları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Kamu düzeninin sağlanmasına katkıda bulunup, halk sağlığını korumak için çalışan zabıtalarımız, çevreye ve yaban hayatına da saygılı. Yaralı şahini kurtardıkları için görevli arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.