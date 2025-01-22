THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik istedi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki dün sabaha karşı bir otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer aldı.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişi gözaltına alındı.