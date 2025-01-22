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Türkiye
İHA 22.01.2025 11:21

Hafriyat kamyonu yolda oluşan çukura düştü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafriyat kamyonu adeta yarılan yolun içine düştü. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken ekipler yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Hafriyat kamyonu yolda oluşan çukura düştü

Edremit ilçesi Ülkü Yolu üzerinde hareket eden hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kaza sırasında araç yan yattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü İ.Ö., kazadan yara almadan kurtuldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İlk incelemelere göre, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesindeki bir patlaktan dolayı çöktüğü tahmin ediliyor.

Ayrıca bölgede dün gece 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Ekipler yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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