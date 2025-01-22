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Türkiye
AFP 22.01.2025 10:43

Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 27'ye düştü

Yurdun doğusunda düşük sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 27'ye düştü

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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