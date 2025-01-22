Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 27'ye düştü

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.