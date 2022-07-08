THY'nin haziranda dış hat yolcu doluluk oranı yüzde 83,2, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Haziranda taşınan kargo ve posta hacmi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttı ve 146 bin tona ulaştı.

THY olarak yaz döneminde yüksek yolcu talebi beklediklerini belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şunları söyledi:

"Biz buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliğiyle sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimiyle heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6,9 milyon misafirimize teşekkür ederim."

Yılın ilk 6 ayına ilişkin veriler de açıklandı

Bu yıla ilişkin verileri de açıklayan THY, 2022'nin ilk altı ayında 30,9 milyon yolcu taşıdı.

THY'nin yolcu doluluk oranı ocak-haziran döneminde yüzde 75,6 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak hesaplandı.

Arz edilen koltuk ocak-haziran döneminde 2019 yılında 88,8 milyar iken, bu yıl 90,6 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde taşınan kargo ve posta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 819 bin ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu.