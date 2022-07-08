Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletlilerin zincirleme kazası kask kamerasında
İstanbul Çatalca’da motosikletli grupta bir sürücü virajı alamayarak devrildi. Arkadan gelen diğer sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.
İstanbul Çatalca'da motosikletle seyreden gruptan bir sürücü virajı alamayarak devrildi. Arkadan gelen bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı.
Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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