İstanbul Çatalca'da motosikletle seyreden gruptan bir sürücü virajı alamayarak devrildi. Arkadan gelen bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı.

Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.