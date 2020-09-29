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THY: Azerbaycan'a uçuşlar planlandığı şekilde devam ediyor
Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklaması yapıldı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.
Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Türk Hava Yolları THY Türkiye-Azerbaycan seferleriSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:39
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