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Kastamonu Valisi Çakır'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan COVID-19 testi pozitif sonuç verdi.
"Şuan durumum iyi"
Çakır, hastalığın, kendisinde herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.
Valilikteki diğer çalışanlarla birlikte test yaptırdığını dile getiren Çakır, "Herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Testi yaptırdığımızda pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, evde dinleniyorum" diye konuştu.
Etiketler: koronavirüs Kastamonu Valisi Avni ÇakırSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:13
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