Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede çıktığı belirtildi.
Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yönlendirildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.
Etiketler: Manisa orman yangını Şiddetli rüzgarSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:11
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