Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütahya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkili olması yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.
Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kütahya orman yangınıSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:39
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