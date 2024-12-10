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Türkiye
DHA 10.12.2024 13:26

THY 11 ayda 78,7 milyon yolcuyu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı Ocak-Kasım ayını kapsayan 11 aylık verilere göre, 78,7 milyon yolcuya hizmet ettikleri açıklanırken, filodaki uçak sayısı ise 489 oldu.

THY 11 ayda 78,7 milyon yolcuyu taşıdı

THY, 2024 yılı Kasım ayı ve Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık trafik sonuçlarını yayımladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 2024 yılı Kasım ayı verilerine göre; Kasım 2023 döneminde 6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,3 artarak 6,5 milyon olarak oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı kasım 2023 döneminde 2,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7 yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2023 döneminde 18,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 artarak 20,2 milyar oldu.

Yolcu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 arttı

THY’nin 2024 yılı Ocak ve Kasım ayını kapsayan 11 aylık trafik sonuçlarına göre; Ocak – Kasım 2023 döneminde 77,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,9 artarak 78,7 milyon yolcuya hizmet verildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Kasım 2023 döneminde 27,2 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,9 artarak 28,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Kasım 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,5 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2023 döneminde 215,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 232,8 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2023 döneminde 1,5 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon ton kayıtlara geçtiği açıklandı.

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