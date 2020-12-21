Bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamside de aynı yoğunluk yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana kasa kasa balıkla döndü.

Hamsinin bollaşması sebebiyle fiyatlar, geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Hamsi kilogramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçı Sadık Kara, Karadeniz insanının en çok sevdiği balığın hamsi olmasından dolayı hamsiye büyük talep olduğunu söyledi.