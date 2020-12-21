Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tezgahlarda hamsi bereketi: Kilosu 10 liraya düştü
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan hamsiye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Hamsinin kilosu geçen haftaya göre yarı yarıya düştü, 10 liradan satılıyor.
Bereketli geçen palamut sezonunun ardından hamside de aynı yoğunluk yaşanıyor.
Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana kasa kasa balıkla döndü.
Hamsinin bollaşması sebebiyle fiyatlar, geçen haftaya göre yarı yarıya düştü. Hamsi kilogramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
Balıkçı Sadık Kara, Karadeniz insanının en çok sevdiği balığın hamsi olmasından dolayı hamsiye büyük talep olduğunu söyledi.
Etiketler: Balıkçılık
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