Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.
Çınartepe Mahallesi'nde oturan Serkan Ç, eşi Gülçin Ç. ve 3 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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