Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan-Kumlu yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Otomobil, ilçe girişinde terk edilmiş olarak bulundu.
Ekipler, araçta yaptıkları kontrolde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 sığınmacıyı yakaladı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Düzensiz Göçmenler
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