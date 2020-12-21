Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da ahşap bina yangını 1 can aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ahşap binada yangın çıktı. Yangında, içeride bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Nallıhan'da bulunan Çayırhan Mahallesi'nde daha önce mescit olarak kullanıldığı öğrenilen binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Dışarı çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.
E.Ö. olduğu belirlenen ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kişinin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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