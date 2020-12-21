Nallıhan'da bulunan Çayırhan Mahallesi'nde daha önce mescit olarak kullanıldığı öğrenilen binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Dışarı çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan kişinin öldüğü tespit edildi.

E.Ö. olduğu belirlenen ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan kişinin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.