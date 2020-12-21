Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde Hatipoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, evde tek başına olan 7 yaşındaki Mehmet Ünal, hayatını kaybetti. Kaymaklı Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin birinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının, üçlü prizden çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Etiketler: Yangın
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