Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filyasyon ekiplerinden kaçan hastayı polis yakaladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'nin Keşan ilçesinde filyasyon ekiplerinin tedbir amaçlı yurda götürürken, araçtan kaçan koronavirüs hastasını polis yakaladı.
COVID-19 testi pozitif çıkan T.A., filyasyon ekibince karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülmek üzere evinden alındı. Ancak T.A., araca başka bir hasta alındığı sırada kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan T.A., yurtta karantinaya alındı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin ifadesi, karantina bitiminde alınacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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