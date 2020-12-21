Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da çadırda kumar oynayan 12 kişiye suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çadırda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza verildi.
Tekirdağ'da polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi’ndeki çadırda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynandığını tespit etti. Kumar oynayan 12 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüphelilere "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçlarından toplam 50 bin lira para cezası verildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Müşteri gibi eğlence merkezine giren ekiplerden 20 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz