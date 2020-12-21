Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müşteri gibi eğlence merkezine giren ekiplerden 20 kişiye ceza
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de polis ekipleri müşteri gibi girdiği eğlence merkezine operasyon düzenledi. 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza uygulandı.
Mersin Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camişerif Mahallesi'nde bulunan alkollü içki satışının yapıldığı bir eğlence restoranının, COVID-19 kurallarını ihlal ettiğini belirleyerek harekete geçti.
Müşteri kılığına girerek restorana giden ekipler, mekanın faaliyette olduğunun tespit edilmemesi için çevresinin koyu renkli camla kaplandığını ve kapısının kilitli tutulduğunu belirledi.
İşletme kapatıldı
Restoranda sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini, 18 yaşından küçük bir çalışanın bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, eğlence merkezindeki 20 kişiye 63 bin 600 lira idari ceza uyguladı.
Operasyonun ardından işletme mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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