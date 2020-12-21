Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir GÜLER 2020-11operasyonu başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon kapsamında, 3 sığınak, 630 kilo amonyum nitrat (6 adet jelikan bidon ve 9 adet teneke içinde), tuzaklanmaya hazır EYP, 2 roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 uçaksavar, 12 dolu büyük tüp, 8 büyük pil, 1 akü, 10 litre motor yağı, 2,5 litre benzin, 5 kilo tütün, 700 kilo çeşitli gıda malzemesi, çok miktarda muhtelif giyim ve mutfak malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

Teröristlerin kullandığı sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

