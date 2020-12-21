Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 14-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 250 paket kaçak sigara, 1200 litre kaçak akaryakıt, 196 kaçak cep telefonu, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 10 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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