Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'cü spikere 6 yıl 3 ay hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kapatılan Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erkan Akkuş, FETÖ’nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aranırken 22 Ağustos’ta Kocaeli’nde yakalanmıştı.
Silivri Cezaevine gönderilen Akkuş hakkında, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.
Erhan Akkuş'a, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Etiketler: FETÖ
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