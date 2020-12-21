Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda biri kadın 2 şüpheli yakalandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. ve H.I. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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