Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 477. gününe girdi.

"HDP Kürtlere düşmanlık yapıyor"

2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için Gaziantep'ten gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Çocuğunu HDP'nin kaçırdığını belirten Altıntaş, "Bunlar çocuklarımızı kaçırdılar, bırakmıyorlar. Çocuklar vatani görevine gitmiş. Ne hakları var bizim çocuklara bunu yaşatmaya? Bizlere bu eziyeti yaşatmaya ne hakları var? Onlar bir çocuğu bir askeri almışlar ama bütün aileyi öldürmüşler. Bir aileyi yok ettiler. Ben evime gitmek istemiyorum. Eve gidince oğlum evde yok. Ben o evi görmek istemiyorum. Oğlum o evde olmazsa dayanamıyorum. Ne uyku uyuyabiliyoruz ne yemek yiyebiliyorum. Oğlum acaba yemek yedi mi? Oğlum nerede yatıyor acaba? Ne hakları ve bize bunu yaşatmaya. Bu kadar zalimlik olmaz. Yeter artık. Kürt partisi kurmuşlar. Kürtlerin haklarını savunacaklar ama ne yaptılarsa Kürtlere yaptılar. Ben Kürt'üm siz bana ne yaptınız? HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtleri savunmuyorlar ama Kürtlere düşmanlık yapıyorlar" dedi.