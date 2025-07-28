Tesadüfen tanıştığı tanker şoförüyle yangına su taşırken hayatını kaybetti

Yangının çıktığı ilk andan itibaren yardıma koşan Kazım Bayrak'ın ağabeyi İbrahim Bayrak, kardeşinin mobilya işi yaptığını ve bekar olduğunu söyledi.

Yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini aktaran Bayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim yangınlar çıktığında gönüllü olarak Dışkaya Mahallesi'ne gitti. Orada Bolu'dan gelen su tankeri sürücüsüyle tesadüfen karşılaşıyor. Kazım ve diğer arkadaş ona yardımcı olmak, vatanımıza milletimize faydalı olmak ve yangını söndürmek için birlikte mücadele ediyorlar."

"Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor"

Bayrak, yaşanan kazanın ardından ölüm haberi aldıklarını dile getirerek, "Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bizim de bu doğayı, ormanları korumamız lazım. Çöpleri gelişi güzel atıyoruz, ormanlarımızı pisletiyoruz. Mangal yapıyorlar, köz bırakıp gidiyorlar. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanındaki Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.

Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in cenazeleri Gürsu ilçesinde, Ahmet Demirel'in cenazesi ise Bolu'da toprağa verilmişti.

Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Gürsu ilçesindeki Emir Sultan Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde Şimşek ve Bayrak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şimşek ve Bayrak'ın cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerden Ahmet Demirel'in cenazesinin de Bolu'da toprağa verileceği bildirildi.