Parçalı Bulutlu 39.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.07.2025 16:09

Sıcaktan bunalanlar Boğaz'da yüzerek serinledi

İstanbul'da, sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar, sahilleri ve yeşil alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalanlar Boğaz'da yüzerek serinledi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girip, parklardaki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda, Bebek semtinde bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Denizden çıkanlar parkta güneşlenip, dinlendi.

Bazı vatandaşlar da gölgelik alanlardaki banklar ile yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturmayı tercih etti.

Boğazı hattındaki Aşiyan, Sarıyer, Kuleli, Sarayburnu ile Kuzguncuk'ta yüzenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda kulaç atanlar daha sonra yeşil alanda piknik yaptı.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise sahile gelen vatandaşlar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Tarihi ve turistik mekanların yoğun olduğu Tarihi Yarımada'da gezen yerli ve yabancı turistler güneşten korunmak için gölgeliklere yöneldi. Turistler, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ile Gülhane Parkı'nda ağaç altlarında oturmayı tercih etti.

Anadolu Yakası'nda da Kartal Atalar Sahili'ne gelen İstanbullular yanlarında getirdiği masa ve sandalyelerde oturup, yeşillik alanlarda bulunan ağaçların altında serinlemeye çalıştı.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları İstanbul Boğazı İstanbul
Sıradaki Haber
Muğla'da çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Yunanistan'da hafta sonu çıkan yangınlarda 40 bin dönümün üzerinde alan yandı
17:28
Tesadüfen tanıştığı tanker şoförüyle yangına su taşırken hayatını kaybetti
17:09
Başıboş köpekler koruma altındaki ceylanlara saldırdı
16:56
Kanada'daki üniversiteye kabul alan Gazzeli öğrenci, vize gecikmelerine takıldı
16:56
YKS tercih dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
16:49
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 16 kişi yakalandı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ