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Türkiye
AA 17.02.2024 19:42

Ters yöne giren otomobil üç araca çarptı

Fatih'te hatalı park tartışmasının ardından ters yöne giren otomobil, 3 araca çarparak durabildi.

Molla Gürani Mahallesi Kaçamak Sokak'ta otomobilini hatalı park ettiği belirtilen ABD vatandaşı Mohammed K'ye sokak sakinleri aracın önündeki telefon numarasından ulaştı.

Aracın başına geç gelen yabancı uyruklu sürücünün İngilizce küfür ettiği öne sürüldü. Sokak sakinleri ile sürücü arasında yaşanan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Sinirli bir şekilde otomobilini çalıştıran sürücü, hızla girdiği ters yön olan Tomrukçu Sokağı'nda park halindeki 3 araca çarparak otomobilde sıkıştı.

İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri ambulansta kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Mohammed K, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada 4 araçta büyük çapta hasar oluşurken, kavga ve kaza anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan mahalle sakini Umut Köprülü, sürücünün hastaneye yetişmeye çalışan bir kadına küfür ettiğini, bunun üzerine tansiyonun yükseldiğini söyledi.

Köprülü, ''Adam, 'Ben Amerikan vatandaşıyım.' falan diyordu. Amerikan vatandaşı olabilirsin ama buraya gelip Türk kadınına küfür edemezsin. O yüzden de millet izin vermedi. Adama 'Bas gaza git.' dedim. O da heyecanla geldi, arabalara vurdu.'' diye konuştu.

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