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Türkiye
AA 17.02.2024 19:33

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Trabzon'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Ortahisar'da Ergin Aydın, Akçaabat'ta Osman Nuri Ekim, Araklı'da Hüseyin Avni Çebi, Arsin'de İbrahim Küçük, Çaykara'da Hanefi Tok, Dernekpazarı'nda Mehmet Aşık, Düzköy'de Selim Çelenk, Hayrat'ta Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı'nda Ali Aydın, Maçka'da Koray Koçhan, Of'ta Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene'de Hüseyin Azizoğlu, Tonya'da Osman Beşel, Vakfıkebir'de Muhammet Balta ve Yomra'da Abdulkadir Özdemir ile MHP'den Çarşıbaşı'nda Ahmet Keleş, Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Beşikdüzü'nde ise Barış Öztürk aday olarak gösterildi.

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı daha önce açıklanmıştı.

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