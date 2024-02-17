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Türkiye
AA 17.02.2024 19:15

Dalgıçlar batan geminin alt katında tarama yapacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, geminin enkazında kadın personelin cansız bedeninin bulunduğu bölümün alt katında da dalgıçlar tarafından tarama yapılacağını açıkladı.

Dalgıçlar batan geminin alt katında tarama yapacak
[Fotograf: AA]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına iki kez dalış yaptı.

Dalgıçlar tarafından çıkarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen cesedin, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildikten sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Kılınç'ın cenazesinin, yakınlarına teslim edilmesinin ardından defnedilmek üzere Adana'nın Karataş ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kurşunlu sahilinde bekleyen kayıp mürettebatın yakınlarıyla görüşen Bursa Valisi Mahmut Karataş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Çalışmaların, Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Demirtaş, dalgıçların bir alt katta da tarama yapacaklarını ifade etti.

Vali Demirtaş, koşulların uygun olması halinde bugün bir dalış daha yapılacağını dile getirerek, yeterli dalış personeline sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Dalgıçların, enkazda yürüttükleri çalışmalara akşam saatlerinde de devam ettiği belirtildi.

MSB: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri'miz tarafından Batuhan-A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Akın'da görevli dalgıçlarımız tarafından iki dalış yapılarak kargo gemisinde görevli bir personelin naaşı su yüzeyine çıkartıldı ve Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildi. Deniz Kuvvetleri'miz tarafından arama kurtarma çalışmalarına akşam da devam edilecek."

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