Kimlik soran polislere ateş açtılar

Geldikleri motosikleti binanın otopark girişine bıraktılar, çevreyi gözetlemeye başladılar.

Durumdan şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp kaçtılar. Olay, Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, motosikletle bir binanın otopark girişine geldi. Motosikleti park eden şüpheliler çevrede dolaşmaya başladı.

Bölgede görevli polisler hareketlerinden şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden biri silah çekip ateş etti. diğeri de motosiklete koştu. Polislerin karşılık vermesi ile,, motosikletteki şüpheli de silahını çekerek ateş etmeye başladı. Kısa süren çatışma sonrası iki şüpheli motosiklete binerek kaçtı.

Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, kaymakamlık konutunun da olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis saldırısı sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle motosikletlli sürücüler durdurularak kimlik kontrolü yapılıyor.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyeti'nden açıklama yapıldı.

Bu olaydan hemen önce yakın bir konuta yönelik hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu, şüphelilerin kıyafetleri ve motosikletin, çatışmaya girenlerle ile aynı olduğu belirtildi. Her iki konuya dair tahkikatın titizlikle sürdüğü vurgulandı.