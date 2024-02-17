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Türkiye
AA 17.02.2024 16:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Dağ ve Tugay'dan "ücretsiz aktarma" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Hamza Dağ ve Cemil Tugay, Tunç Soyer'in toplu ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına geçileceği açıklamasıyla ilgili değerlendirme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Dağ ve Tugay'dan "ücretsiz aktarma" açıklaması

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu dönem uygulamadan kalkan 'ücretsiz aktarma' uygulamasını geri getireceğimizi ifade etmiştik. Daha göreve gelmeden ilk vaadimizi gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da sosyal medya paylaşımında Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Başkanımıza görevinin son günlerinde bile İzmir halkının taleplerine cevap vermek için canla başla çalıştığı için teşekkür ediyorum" ifadesine yer verdi.

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Hamza Dağ İzmir Yerel Seçim 2024
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