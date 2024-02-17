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Türkiye
AA 17.02.2024 16:12

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cip ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen İsmet K. idaresindeki cip, Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Ali Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Feride Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, incelemelerin ve çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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