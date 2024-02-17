Gaziantep'te kaçak göçmen organizatörü operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında yasadışı yollardan düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak ülkeye soktukları ve farklı illere götürdükleri belirlenen İ.V., A.B., T.Z. isimli 3 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörlerden İ.V. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve T.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.