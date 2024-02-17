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Türkiye
AA 17.02.2024 19:03

Erzincan'da 2 bin 663 personelle çalışmalar devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan'da 2 bin 663 personelle çalışmalar devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç'teki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır.

Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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Erzincan Maden AFAD
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