Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ters yöne geri geri giden araç böyle görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde kullandığı otomobille geri geri giden sürüce hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.
Olay, önceki gün TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde yaşandı.
Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü daha sonra otomobilini geri geri sürmeye başladı.
Üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden geri geri ilerlemeye devam eden sürücü paniğe neden oldu.
Trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.
Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Etiketler: trafik terörü ters yön TEM otoyoluSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 15:06
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