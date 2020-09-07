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Kamerayı fark eden hırsız yemek yedikten sonra fabrikadan ayrıldı
Kayseri'de mobilya fabrikasına giren hırsız, güvenlik kamerasını fark edince, yemekhanede yemek yedikten sonra bir şey çalamadan fabrikadan ayrıldı.
Kayseri Melikgazi'de maskeli bir kişi mobilya fabrikasının camını kırdı. Fabrikanın yemekhanesinden içeri girdi. Bir süre fabrika içinde el feneriyle dolaştı.
Hırsız, güvenlik kamerasını fark edince yeniden yemekhaneye döndü. Masalardan birine oturarak yemek yedi.
Daha sonra bir şey çalamadan, kırdığı camdan çıkarak fabrikadan ayrıldı.
İhbar üzerine polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: mobilya fabrikası Melikgazi kayseri hırsızSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 15:04
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