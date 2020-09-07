Kayseri Melikgazi'de maskeli bir kişi mobilya fabrikasının camını kırdı. Fabrikanın yemekhanesinden içeri girdi. Bir süre fabrika içinde el feneriyle dolaştı.

Hırsız, güvenlik kamerasını fark edince yeniden yemekhaneye döndü. Masalardan birine oturarak yemek yedi.

Daha sonra bir şey çalamadan, kırdığı camdan çıkarak fabrikadan ayrıldı.

İhbar üzerine polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.