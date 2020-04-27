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Teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin köy yoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.
Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesi Görmeç köyü mevkisinde güvenlik korucusu Selahattin Yıldırım'ın kullandığı otomobilin geçişi sırasında teröristlerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada ağır yarlanan Yıldırım, askeri helikopterle Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Etiketler: şırnak köy yolu güvenlik korucusu el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:33
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